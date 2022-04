Lazio, ritorna Luis Alberto: Sarri con il dubbio a centrocampo

FORMELLO - Tre ritorni importanti in casa Lazio, Maurizio Sarri può sorridere. Si allenano Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu in vista della sfida con il Genoa. Lo spagnolo in settimana non aveva partecipato a nessuna seduta, ora si candida ad una maglia da titolare. Basic al momento rimane in vantaggio per il ruolo di mezz’ala, la rifinitura sarà decisiva in questo senso. Lo stesso vale per Luiz Felipe, out dal ritiro con la Nazionale per un trauma al ginocchio. Si gioca il posto con Patric per il ruolo di centrale al fianco di Acerbi. Radu invece, dopo quasi un mese di stop, spera di rientrare tra i convocati. In attacco dubbi sul tridente: Immobile sicuro del posto, con lui Felipe Anderson e forse Zaccagni. L’ex Verona si gioca un posto con Pedro, pronto a rientrare dopo la squalifica.