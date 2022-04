Lazio, la carica dei mille: i tifosi a Genova per l’Europa

ROMA - Pronti in mille per spingere la Lazio di Sarri verso la vittoria contro il Genoa. I tifosi biancocelesti non vogliono lasciare la squadra sola a Marassi. Venduti circa un migliaio di biglietti per il settore ospiti dello stadio. Il match è fondamentale, vale tre punti importantissimi per la corsa all’Europa. Si cerca di dare continuità dopo la vittoria sul Sassuolo nell’ultima giornata. E intanto la società ha aperto la vendita per i tagliandi di Lazio-Torino di sabato 16 aprile alle ore 20.45. Per l'occasione ha lasciato i prezzi bassi, con Curva Nord e Distinti Nord (Est e Ovest) e Distinti Sud Est a 10 euro, Tribuna Tevere a 20, Tribuna Tevere Top a 30, Tribuna Monte Mario a 40 e Tribuna d'Onore Centrale a 200. Per quanto riguarda il settore ospiti, infine, tagliandi a 10 euro.