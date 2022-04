Immobile e i numeri record: la Lazio si gode il re

Ciro il Grande

Pallone portato a casa dal Ferraris per il piccolo Mattia: “Jessica, mia moglie, gli aveva detto che se avesse fatto il bravo, glielo avrei portato. Sto aspettando solo che lo firmino tutti i miei compagni”. Bomber leggenda, papà speciale. Nemmeno il tempo di tornare dalla trasferta che era già seduto per terra, in mezzo al salotto di casa sua, a giocare con i bambini. Si ricarica in famiglia. E il tris è speciale. Come riporta Opta, Ciro a partire dalla stagione 2013/14, annata in cui ha realizzato la sua prima tripletta, ha segnato in sette match distinti in Serie A almeno tre reti. Nessuno ha fatto meglio di lui nella competizione. Con la maglia della Lazio sale a quota 179 gol e non è finita. Sei partite alla fine per prendersi Europa e classifica marcatori.