Lazio, Sarri pensa al Torino: Pedro a riposo

FORMELLO - Ritmi bassi e un solo assente, ma la Lazio pensa già al Torino. L’unico a non vedersi è Pedro, lo spagnolo salta l’allenamento pomeridiano con la squadra. In mattinata ha lavorato in maniera differenziata, la situazione dovrebbe essere sotto controllo. La squadra è stata divisa in due tra chi ha affrontato da titolare la sfida contro il Genoa e chi è rimasto a riposo o entrato a gara in corso. Esercitazioni tecniche e fisiche, poi da mercoledì la preparazione alla partita con il Toro entrerà nel vivo. Infermeria vuota, tutti a disposizione di Sarri in attesa del ritorno in gruppo di Pedro. L’unico dubbio di Mau dovrebbe riguardare la difesa: Luiz Felipe, al rientro da un infortunio, potrebbe tornare titolare ai danni di Patric. Lo spagnolo ha fatto coppia con Acerbi negli ultimi due match contro Sassuolo e Genoa.