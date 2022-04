Lazio, la potenza è nell’attacco: numeri da record

ROMA - La mano di Sarri si vede eccome. La Lazio fa gol, tanti. I numeri sono in crescendo, il girone di ritorno fin qui è da record. Dopo 13 partite giocate, sono già 25 le marcature dei biancocelesti in campionato. E ancora: solo 5 volte in 32 incontri di Serie A Immobile e compagni hanno chiuso la gara senza segnare. Marcia sempre costante con il secondo posto nella classifica dei migliori attacchi del torneo grazie alle 64 reti all'attivo, a una sola lunghezza di distanza dall'Inter capolista (che però ha una partita in meno).