Lazio, Reina si dà al golf: “Work in progress”

ROMA - Il sole di primavera sembra quasi invitare Pepe Reina a una bella lezione di golf. Il portiere della Lazio, come mostrato sul suo profilo Instagram, ha intrapreso la strada del golfista. Lezioni private sul campo dell’Olgiata, vicino Formello, iniziate con la bella stagione. Il calcio rimane il suo sport di vita, ma è anche giusto provare qualcos’altro. Chissà, magari un giorno, a fine carriera, Pepe potrà iniziare un nuovo percorso sportivo sul prato verde. Un po’ come ha fatto Silvio Proto, ex portiere della Lazio che una volta appesi i guanti al chiodo ha iniziato una nuova carriera con la mazza da golf. Reina per ora sembra solo divertirsi tanto e la testa è sempre alla squadra. Prossimo impegno contro il Torino, c’è da conquistare un posto in Europa. Con una qualificazione alle coppe il portiere spagnolo vedrà rinnovarsi in automatico il suo contratto di un anno.