Lazio, controlli per Pedro: Torino a rischio

ROMA - Pedro in Paideia, controlli clinici al polpaccio destro affaticato. Stesso problema che lo aveva frenato a Reggio Emilia e Udine. In settimana non si è allenato mai con i compagni e nella giornata di ieri è rimasto a riposo. La sua presenza contro il Torino è a rischio, difficile vederlo in campo dal primo minuto. Può al massimo rientrare tra i convocati. Tutto dipende dai controlli medici svolti. In avanti il tridente sarà formato ancora una volta da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Sarri aspetta anche Pedrito, suo talismano. In questo finale di stagione serve l’aiuto di tutti, a maggior ragione di un calciatore molto importante per il tecnico biancoceleste e tutta la Lazio.