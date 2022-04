Lazio, con Immobile gli auguri di Pasqua ai bambini della So.Spe di Suor Paola

ROMA - Evento all'Olimpico per la Lazio e Suor Paola. Una giornata di condivisione, unione e solidarietà. La società biancoceleste ha ospitato delle delegazioni di bambini dell'organizzazione della religiosa e della Casa Famiglia di Santa Marta per festeggiare insieme la Pasqua. Dopo uno spettacolo di magia offerto dall’illusionista Mago Pablo, la Lazio ha distribuito a tutti i bambini presenti delle uova di Pasqua. Durante l’evento, la Dott.ssa Cristina Mezzaroma ha dichiarato: “Voglio ricordare a tutti noi che i bambini, in questo momento, sono stati messi a dura prova dalla pandemia ed ora anche dalla guerra. Spesso ci dimentichiamo dei bambini. Dobbiamo fare di tutto affinché i più giovani possano avere un futuro luminoso”. Anche il centravanti della S.S. Lazio Ciro Immobile ha partecipato all’appuntamento intervenendo all’attenzione di tutti: “Porto gli auguri di tutti i miei compagni di squadra. Gli adulti a volte dovrebbero osservare il mondo con gli occhi dei bambini: in questo momento stiamo soffrendo tutti. Suor Paola sta svolgendo un lavoro incredibile ed anche noi, come Lazio, stiamo facendo il nostro piccolo. Domani speriamo di festeggiare la Pasqua con anticipo, magari con una vittoria qui all'Olimpico: vi aspettiamo qui, abbiamo bisogno del vostro sostegno”. A chiudere l’evento è stato l’intervento di Enrico Lotito: “È sempre bello organizzare delle iniziative benefiche. In questi momenti è importante essere tutti insieme, noi vogliamo la pace e la compattezza. Vogliamo aiutare il popolo ucraino e lanciare un chiaro segnale di pace".