Lazio, Basic: "Passato un brutto momento. Dico grazie a Sarri"

ROMA - Toma Basic ha dato una bella scossa alla Lazio. Il suo ingresso, nella ripresa del match contro il Torino al posto di Luis Alberto, è risultato fondamentale per acciuffare il pareggio. Buona prestazione del croato, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha detto la sua sulla sfida dell'Olimpico e non solo: "Quando sono entrato ho cercato di trovare lo spazio giusto anche per poter segnare. Alla fine è un punto importante, ma non possiamo essere soddisfatti pienamente del risultato. Era importante vincere. Non è mai facile, quando entri in campo devi trovare gli spazi giusti e correre. Ci può stare all’interno di una partita di essere più stanchi come in questo match intenso”.