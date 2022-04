Lazio, le condizioni di Patric e Pedro: Sarri li aspetta

FORMELLO - La Lazio riparte con gli allenamenti dopo Pasqua e Pasquetta di riposo. Maurizio Sarri ritrova il gruppo e punta la partita di domenica contro il Milan. Attende due rientri importanti: Patric e Pedro, entrambi ai box in attesa di capire i giorni di recupero. Il difensore si è fermato nel primo tempo del match contro il Torino, quando era stato scelto (a livello tattico) da Maurizio Sarri, al posto di Luiz Felipe. L’italo-brasiliano pronto a riprendersi una maglia da titolare vicino ad Acerbi, ma sarà importante anche il rientro dell’ex canterano del Barcellona. Dietro uomini sempre contati. Pedro invece, soffre ancora di un fastidio al polpaccio destro, effetto di un vecchio infortunio rimediato nella gara con la Salernitana dello scorso 15 gennaio. Proverà a mettersi a disposizione per la sfida con i rossoneri. “Per fortuna con lui è stato evitato un infortunio grave, sembra solo un qualcosa che riguarda la vecchia cicatrice dell'infortunio di Salerno. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi, però va rivalutato ogni due giorni. Vedremo durante la settimana se potrà tornare in gruppo o meno, spero di sì”, le parole di Sarri.