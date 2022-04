Vavro e la diatriba con il compagno Boilesen: l’allenatore chiarisce

COPENAGHEN - Denis Vavro spesso titolare con il Copenaghen, il difensore della Lazio sta giocando finalmente con continuità nel club che lo aveva lanciato prima del suo passaggio in biancoceleste. Ha ritrovato il sorriso, ma qualcuno in rosa non sarebbe felice della sua continua presenza in campo. Con Denis titolare ha perso il posto il capitano Boilesen, che nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute all’ambiente. E l’ex Lazio avrebbe risposto criticando l’atteggiamento del compagno e giudicandolo poco rispettoso nei confronti dell’intera squadra. A mettere fine alla diatriba ci ha pensato il tecnico, Jess Thorup: “C'è una forte concorrenza per i posti, spetta a me scegliere chi giocherà. Boilesen rispetta la squadra. Vavro? Conosco Denis, è uno a cui piace parlare e ora che ha preso confidenza con l’inglese vuole sempre dire la sua”, le parole rilasciate a Bold.