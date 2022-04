Lazio-Milan, l’Olimpico sarà rossonero: il dato sui biglietti

ROMA - Stadio Olimpico casa del Milan, il dato sui biglietti venduti non lascia altre interpretazioni. Sono 17mila biglietti staccati in prevendita, dato aggiornato a ieri verso l’ora di pranzo. Oltre la metà in mano al Diavolo. Distinti Sud Ovest (5765 biglietti) polverizzati, così Lotito ieri ha aperto anche metà della Curva Sud, allargando di altri 3750 posti il settore ospiti, in progressivo esaurimento. Si contano così circa 9mila tifosi rossoneri per la sfida contro la Lazio che vale tre punti importanti per la corsa allo scudetto. Senza contare chi troverà posto in Monte Mario o Tribuna Tevere.