Lazio, Sarri si affida alla Primavera: rosa ancora dimezzata

FORMELLO - Continuano le assenze in casa biancoceleste in vista della sfida contro il Milan. Le prime prove tattiche orchestrate da Sarri si svolgono senza Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro, Strakosha e Reina. Aggregata metà Primavera sotto lo sguardo del tecnico Calori, presente a bordo campo per assistere da vicino alla seduta dei suoi. Unica nota positiva per Sarri: il recupero di Luiz Felipe. Il difensore ieri aveva lavorato in forma differenziata, oggi ha svolto l’intera seduta con i compagni. Si candida ad una maglia da titolare accanto ad Acerbi. Patric ancora a parte, così come Pedro. Entrambi potrebbero recuperare per almeno andare in panchina domenica sera. Alla partita manca manca sempre meno, Mau spera di recuperare qualche elemento. Il match contro i rossoneri mette in palio punti importantissimi per la corsa all'Europa.