Lazio-Milan, Olimpico semi-deserto: il dato sui biglietti

ROMA - Sarà un Olimpico prettamente rossonero quello che farà da sfondo a Lazio-Milan di domenica sera. I tifosi biancocelesti, in sciopero contro il caro biglietti, resteranno fuori. Appena 19mila biglietti venduti per un match che vale tantissimo per Sarri, a caccia di un posto in Europa, e per Pioli, in lotta per lo scudetto. Curva Nord e Tevere semi-deserti, gli altri settori pieni di milanisti. Sarà questo lo scenario.