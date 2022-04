Lazio, il punto sugli assenti: Sarri fa la conta

FORMELLO - Settimana dura in casa Lazio tra la protesta dei tifosi e le assenze. Ieri non si sono allenati in 9. Elenco lungo per Sarri: Strakosha, Reina, Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro, Pedro e Patric. Dalla lista sono usciti Adamonis e Luiz Felipe, di nuovo in campo. Reina invece a casa. É trapelata la notizia di una sindrome influenzale che ha toccato lo spogliatoio dalle ore successive alla partita del sabato di Pasqua con il Torino. Nessun comunicato ufficiale.