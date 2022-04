Lazio, Olimpico ‘nemico’: i dati frenano la corsa all’Europa

Lazio, le quattro finali

Restano quattro partite. Spezia fuori, Samp in casa, Juve a Torino e Verona all’Olimpico. Sono dodici i punti a disposizione per provare l’ultimo assalto ad un posto in Europa che sarebbe troppo importante per prestigio e soldi. Nelle casse di Lotito entrerebbero almeno 15 milioni di euro. Dopo 34 giornate, se si prende in considerazione la scorsa stagione, Inzaghi aveva 65 punti, nove in più del Sarri di oggi. E la squadra lottava ancora per un posto in Champions. Servirebbe un filotto di vittorie per l’ingresso in Europa League.