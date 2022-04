Lazio, caso Acerbi: chiarimento con Marusic, tifosi arrabbiati

ROMA - Momento nero, anzi nerissimo per Francesco Acerbi. Da quel 17 dicembre 2021, da quel gesto a zittire la Curva Nord, niente è più come prima. Il ghigno amaro post gol Tonali, in Lazio-Milan, l’ultimo caso che ha scatenato l’inimmaginabile. Le scuse su Instagram sono servite a poco, i tifosi sono arrabbiati con lui. Chiedono la cessione. La ferita rimane aperta e a fine stagione si valuterà il da farsi.