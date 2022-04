Lazio, le condizioni di Pedro: Sarri lo aspetta per il finale

ROMA - La Lazio ha bisogno di Pedro in questo finale di stagione. Lo spagnolo l’arma in più per tentare l’ultimo assalto all’Europa League. È fermo da due settimane per un vecchio problema ad un polpaccio. Ha saltato Torino e Milan, nell’ultimo mese ha giocato solo 18’, a Genova. In precedenza non si era visto con il Sassuolo per squalifica (scattata dopo il derby). Da inizio anno ha giocato poco da titolare, si è fermato tre volte, la prima per infortunio a gennaio (è il problema muscolare che continua a tormentarlo). Sarri ha bisogno di lui. In questa settimana non ci sarà riposo, la ripresa è fissata per oggi alle 15.30. C’è la sfida allo Spezia nel mirino.