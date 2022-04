Lazio, i tifosi pronti per la trasferta: in massa a La Spezia

ROMA - Sciopero all’Olimpico, sì alla trasferta a La Spezia. I tifosi della Lazio, dopo la protesta contro il caro biglietti andata in scena per il match contro il Milan, sono pronti a tornare allo stadio. Lo faranno in Liguria: all’Alberto Picco già venduti quasi 800 biglietti del settore ospiti per la sfida in programma sabato 30 aprile alle 20.45. Il gruppo degli ultras, attraverso un comunicato, ha già fatto sapere: “Tutti in treno a La Spezia, come ai vecchi tempi! Appuntamento sabato ore 11,15 stazione di Ostiense, per una trasferta da Laziali… Come piace a noi!". Spesso tanti tifosi biancocelesti hanno sostenuto la squadra di Sarri lontana da Roma. Penultimo appuntamento della stagione fuori casa. L’ultima trasferta sarà il prossimo 16 maggio contro la Juve allo Stadium.