Milinkovic e l’incredibile storia della sua maglia all’asta per gli ucraini

ROMA - Una storia che viene da lontano quella che vede protagonista la maglia di Sergej Milinkovic-Savic. L’associazione ucraina no profit, B42kon, ha messo all’asta una sua casacca originale. La storia, pubblicatoa su Instagram, è tutta da raccontare. La compagnia di volontariato ha ricevuto un messaggio da un tifoso bielorusso. Questo ragazzo era andato in trasferta a Mosca per sostenere la Lazio nel match di Europa League tra Lokomotiv e la squadra di Sarri lo scorso 25 novembre. Dopo il match vinto dai biancocelesti è riuscito a prendere la maglia del Sergente e portarsela a casa. Dalla Bielorussa l’ha portata a Varsavia per darla ad un ragazzo dell’associazione. Oggi è finita all’asta, il ricavato servirà per tutto il popolo ucraino colpito dalla guerra. L’asta sarà aperta sino al 30 aprile sul sito della b42kon.