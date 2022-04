Lazio, il punto sui giocatori in scadenza: Strakosha in bilico

ROMA - Valigie pronte per Strakosha, Luiz Felipe, Leiva, Patric e Reina. Ecco i giocatori della Lazio in scadenza di contratto, ognuno ha una situazione a parte. Ad esempio il portiere spagnolo, in caso di accesso in Europa, potrebbe vedersi prolungare l’accordo in automatico per un altro anno. Di sicuro la situazione portieri a Formello dovrà essere affrontata in vista della prossima stagione.