Lazio, il ricordo della Coppa Italia speciale: primo trofeo di Cragnotti

ROMA - Un ricordo sui social che ha scatenato i tifosi della Lazio. È il 29 aprile del 1998, la Lazio vince la sua seconda Coppa Italia contro il Milan all’Olimpico. Lo fa in maniera rocambolesca. Va sotto con il gol di Albertini, ribalta la situazione in dieci minuti con le reti di Gottardi, Jugovic su rigore e Nesta. Una coppa di felicità, il primo grande trofeo per Sergio Cragnotti. L’inizio dei tanti successi firmati Eriksson. Il trofeo torna nelle mani della Lazio dopo 40 anni. Una vittoria importante, la prima dopo lo scudetto del 1974. Quel ricordo è nei cuori dei tanti tifosi biancocelesti. Nei commenti qualcuno si commuove ancora: "Serata indimenticabile, l'inizio della nostra grande era", scrive Fabrizio. E un altro si riscopre romantico: "Presente in tribuna Tevere con la ragazza che poi diventerà mia moglie". Un doppio amore.