Lazio, Immobile da record: 150° gol con la stessa maglia

LA SPEZIA - Un gol allo Spezia (su rigore), l’ennesimo del suo campionato. Ciro Immobile c’è sempre e la sua firma non manca mai. Sono 27 le reti in campionato, viaggia verso un altro titolo di capocannoniere in Serie A. Ma la rete allo Spezia è molto significativa, visto che è la 150esima con la maglia biancoceleste. Come riporta Opta, il bomber è così il 10° giocatore nella storia della Serie A a segnare 150 gol con una singola squadra. Raggiunto Hamrin della Fiorentina, a 152 c’è Batistuta (sempre con la Viola). A 156 Riva (Cagliari). Il podio è di Meazza (Inter, 197 reti), Nordahl (Milan, 210), Totti (250, Roma). Un bel traguardo per Immobile, che non si ferma più. Il gol è il suo pane quotidiano.