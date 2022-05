Lazio, Reina tra Napoli e Capri: “La terra nostra”

NAPOLI - Appena può Pepe Reina fa ritorno nella ‘sua’ Napoli. Resta forte il legame con la città che lo ha ospitato per quattro anni. Un giorno e mezzo di relax concesso da Sarri alla Lazio e il portiere, con tutta la famiglia Leiva, hanno fatto un gita turistica a Capri e appunto a Napoli. Giornata in barca sotto il sole, pranzo fuori, nottata sotto il Vesuvio. Le storie Instagram del portiere biancoceleste parlano chiaro: “A terra nostra…”, scrive sui social taggando anche Lucas Leiva, compagno di squadra e turistico d’eccezione. E poi Pepe posta la foto di Napoli al buio: “Sei bellissima”. Nottata in città, poi il ritorno a Roma. Sarri aspetta tutti nel pomeriggio per il primo allenamento della settimana.