Spezia-Lazio, Milinkovic il migliore in campo. E i tifosi gli chiedono di rimanere…

ROMA - Il gol di Milinkovic-Savic contro lo Spezia è stato fondamentale ai fini della vittoria. Sua la rete del 3-3, quella che ha riacceso le speranze prima del poker decisivo firmato Acerbi. Ma il Sergente, nominato dai tifosi il migliore in campo nella partita contro i liguri, ha sfoderato una enorme prestazione che è andata oltre la rete. Sempre più importante per Sarri, sempre più leader di una squadra in lotta per un posto in Europa. Sui social i tifosi hanno inondato il post dell’MVP della Lazio con la foto del centrocampista. Tanti i commenti: “Non te ne andare Sergio, potrei sentirmi male”, scrive Martina. E ancora: “Sergio non te ne andare, sei troppo importante per noi!”. Il commento di Antonio è più una speranza: “A vita alla Lazio”. Chissà, di futuro se ne parlerà a fine stagione. Al momento Milinkovic è concentrato solo sulle ultime tre partite.