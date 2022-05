Lazio, Immobile quasi come Totti: altri record nel mirino

ROMA - I gol il pane quotidiano di Ciro Immobile. In ogni partita fa registrare record, ormai è noto e non fa più notizia. L’ultima statistica lo ha visto arrivare ad un passo da Totti: c’è la sua firma su sei gol consecutivi realizzati dalla propria squadra, senza essere stoppato dai propri compagni. Tripletta con il Genoa (il 2-0, il 3-0 e il 4-1), poi la rete nell'1-1 con il Torino, quella nel ko per 2-1 con il Milan e il sigillo del momentaneo 1-1 a La Spezia. L'ultimo a riuscire a mettere insieme una sequenza simile in Serie A era stato proprio lo storico numero 10 giallorosso tra marzo e aprile 2011. In quel caso lui era arrivato a quota 7 (in 5 partite), ma a differenza di Immobile era rimasto a secco in una di queste.