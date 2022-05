Lazio, la difesa che balla: i numeri condannano Sarri

ROMA - Errori individuali e disattenzioni di squadra. La Lazio non riesce proprio a blindare la sua difesa. Tra le big del campionato ha i numeri peggiori. Eppure, ad un certo punto della stagione, sembrava che il reparto si fosse registrato. Ben 6 clean sheet in 8 gare (Salernitana, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Cagliari e Venezia) e una media di 0,37 reti prese a incontro (una nel pareggio con l'Udinese e 2 nella sconfitta con il Napoli). Poi il nuovo tracollo. Dallo Spezia a ritroso: contro i liguri è stata la sesta gara consecutiva in Serie A in cui gli avversari hanno segnato almeno un gol. Il tutto è cominciato nel ko per 3-0 nel derby, poi erano seguite le vittorie con Sassuolo (2-1) e Genoa (4-1), il pareggio con il Torino (1-1) e la sconfitta con il Milan (2-1), per una media di 1,83 reti prese ogni incontro. Sarri mette sotto pressione la sua difesa, vuole prendere meno gol possibili nelle ultime tre partite di campionato. Serve migliorarsi per arrivare in Europa.