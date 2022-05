Lazio-Sampdoria, cresce il dato sui biglietti venduti

ROMA - L’Olimpico pronto a riempirsi di passione biancoceleste dopo le polemiche delle ultime settimane. La Lazio, per la partita di sabato sera contro la Sampdoria, ha abbassato i prezzi. E la Curva Nord, cuore caldo del tifo laziale, ha lanciato l’appello: “Tutti allo stadio”. Ogni parte in causa ha voglia di dare il proprio contributo in queste tre partite finali prima della conclusione del campionato. Il dato sui biglietti: ieri sera era stata quasi toccata quota 25mila, cioè altri 8mila circa in più rispetto al giorno precedente. Si va avanti con una media di circa 8mila tagliandi staccati al giorno. L’obiettivo è arrivare a quota 40mila per la partita contro la Samp, troppo importante in ottica Europa per assicurarsi altri punti fondamentali.