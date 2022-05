Lazio, Zaccagni: "Vogliamo vincerle tutte. Felice qui"

ROMA - "Ho preso una botta sul finale, solo una botta, non è niente. Fondamentale portare a casa i tre punti, pensiamo già a lunedì contro la Juventus". Mattia Zaccagni ai microfoni di Dazn ha parlato così dopo il 2-0 alla Sampdoria firmato Patric-Luis Alberto. L'ex Verona ha poi continuato: "Abbiamo fatto una bella partita, sia dal punto difensivo che offensivo. Siamo rimasti compatti, è andata molto bene. Stiamo finendo il campionato in crescita, dobbiamo essere contenti. Cercheremo di portare a casa tutti i punti che rimangono a disposizione. La mia stagione? Sono contento di esser arrivato in questa grande squadra, ci dobbiamo godere la vittoria e pensare alla prossima partita. Tifosi? Sono stati il dodicesimo in campo, sono fantastici, abbiamo bisogno di loro".