Milinkovic, messaggio social che fa sognare i tifosi

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic esulta su Instagram per la vittoria contro la Sampdoria battuta all’Olimpico per 2-0. Non c’è la firma del Sergente sul risultato, ma altra grande prestazione. Il post sui social fa sognare i tifosi: “Avanti tutta, Lazio mia!”. Quel ‘Lazio mia’ scatena tutti i fan del centrocampista serbo. Si parla tanto di futuro, sembra essere lui il sacrificabile in estate per fare cassa e ricostruire la squadra. Ma Sergej, concentrato al massimo sul finale di stagione, pensa solo a finire nei migliori dei modi. Ancora due partite, Juve e Verona, gli ultimi sforzi per conquistare un posto in Europa. “Resta con noi, Sergio”, scrivono i tifosi sotto il post. L’affetto dei laziali è incredibile. Per pensare al futuro ci sarà tempo.