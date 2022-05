Lazio, le condizioni di Immobile in vista della Juve

ROMA - Juve ancora lontana, due giorni di riposo per la Lazio in vista della sfida di lunedì 16 maggio contro i bianconeri. Occhi puntati sulle condizioni di Ciro Immobile, uscito malconcio dalla partita contro la Sampdoria. “Ha giocato con un piede e mezzo”, ha ammesso Sarri dopo il match dell’Olimpico. Si è parlato di una distorsione ad una caviglia, anche di una botta al collo di un piede, nel secondo tempo il dolore era diminuito e ha terminato la sfida. Nelle prossime ore sono previsti controlli, il bomber non vuole mancare all’appuntamento dello Stadium. La Lazio va sempre a caccia di punti per chiudere il discorso Europa, Ciro di altri gol per vincere la classifica capocannonieri.