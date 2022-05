Lazio, rinnovo Patric: si va verso il sì, presto l’incontro

ROMA - Da seconda scelta a giocatore importante. La scalata di Patric alla Lazio si è svolta in una manciata di mesi. Ha tolto il posto a Luiz Felipe, si è preso il ruolo di difensore centrale accanto a Acerbi. Contratto in scadenza a giugno, si sta parlando di rinnovo già da un paio di settimane . Possibile un nuovo incontro a giorni. Il difensore spagnolo aveva legato la sua permanenza alla conferma di Mau, da certificare a fine campionato.

Lazio in pressing

Patric, felice dopo il primo gol in Serie A con la maglia della Lazio siglato contro lo Spezia, si sarebbe convinto a restare. A gennaio il Valencia si era fatto sotto, ora appare lontano. I prossimi giorni saranno decisivi, si tratta sulla base di uno stipendio da 1,2 milioni a stagione. Contratto di 4 o 5 anni, la durata è da definire. “È stata un’emozione incredibile, il primo gol in A lo aspettavo da tanto. Nella mia carriera non avevo fatto mai centro in campionato perché sono un difensore, sono molto contento perché è stato un gol pesante”. La storia di Patric alla Lazio non sembra finita.