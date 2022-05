Lazio, per Pedro altre visite al polpaccio

ROMA - Visite per Pedro, altri controlli in clinica Paideia al polpaccio che lo tormenta da settimane. Lo spagnolo attende il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo e provare il rientro per le ultime due partite della stagione (Juve e Verona). Un vero calvario per lui da inizio anno: ha saltato cinque partite su sei, una per squalifica (il Sassuolo), le altre per lo stop (Torino, Milan, Spezia, Sampdoria). Si è visto contro il Genoa nel finale, era il 10 aprile. “Si è fatto male al soleo che è un muscolo delicato. Se torna nelle ultime due? Spero di sì, speriamo nell’ultimo controllo”, le parole di Sarri dopo la sfida contro la Sampdoria. Il tecnico vuole lo spagnolo per il momento decisivo della stagione.