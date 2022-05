Lazio qualificata in Europa League: ecco le combinazioni

ROMA - Un torneo nel torneo, le ultime due giornate decisive per assegnare i posti nelle coppe. La Lazio è al momento davanti a quota 62, seguita da Roma, Fiorentina e Atalanta a 59. Quattro squadre racchiuse in tre punti, tutti vanno a caccia di un posto nelle competizioni Uefa del prossimo anno. Occhio alla finale di Tirana. Se la Roma vincesse la Conference League e si piazzasse all’ottavo posto si verificherebbe un caso limite, l'unico che garantirebbe all'Italia 8 club complessivi ai nastri di partenza delle coppe europee della stagione 2022/2023.

La situazione della Lazio

Juve e Verona le ultime due partite per la Lazio. Sarri dovrebbe fare almeno 4 punti, solo così ci potrà essere la certezza matematica del quinto posto e della qualificazione in Europa League. Alla Roma (oggi sesta), ne occorrono 6 per l'aritmetica qualificazione alle coppe (escludendo l'epilogo della finale di Conference League): a prescindere dalla posizione in classifica dei biancocelesti, infatti, con due successi manterrebbe l'attuale vantaggio su Fiorentina e Atalanta nella classifica avulsa e negli scontri diretti (con i viola è in parità, ma ha al momento una differenza reti generale migliore). La Lazio si gioca tutto, ha l'Europa League nelle proprie mani. Juve allo Stadium, Verona in casa. Saranno 180' di fuoco.