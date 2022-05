Lazio, il patron di Binance a Roma. I tifosi sognano…

ROMA - Un viaggio a Roma per presenziare alla Blockchain Week in scena a Palazzo Brancaccio. Ecco Changpeng Zhao, per tutti CZ, fondatore e CEO di Binance, piattaforma di criptovalute. Da ottobre Binance compare sulle maglie della Lazio come sponsor. Accordo con Lotito di due anni con opzione sino al 2024 da esercitare entro il prossimo giugno per un introito di oltre 30 milioni di euro. Possibile anche un nuovo incontro tra le parti durante la permanenza di Zhao nella Capitale. CZ fa sognare i tifosi laziali, ancora di più dopo che gli è stata regalata la maglia. Numero 1 sulle spalle accompagnato dal suo nome.