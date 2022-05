Lazio, sui social il ricordo del primo scudetto: "Indimenticabile"

ROMA - La Lazio sui social posta il momento decisivo del 12 maggio 1974: Chinaglia trasforma il rigore che regala la vittoria sul Foggia e il primo scudetto biancoceleste. Un ricordo impossibile da cancellare per chi c’era, un video che emoziona anche per chi ha solo sentito raccontare e visto immagini di quel giorno. Migliaia di bandiere, il giro d’onore del presidente Lenzini, la festa di Chinaglia, capitan Wilson, Re Cecconi e tutti gli altri. La banda Maestrelli ha lasciato per sempre un secondo nella storia del calcio. La Lazio è campione d’Italia: sono passati 48 anni, ma sembra ieri. "C'ero! E ricordo come fosse oggi. Ricordo l'attesa, la tensione, la gioia. Indimenticabile!", scrive un tifoso sotto il post social del club. E ancora: "Ho sentito parlare di quella giornata, mio nonno e mio padre erano allo stadio. Un'emozione unica anche per me rivedere certe immagini".