Lazio, Zhao è a Formello: foto con Lotito e Immobile

FORMELLO - Prima in camicia, poi con la maglia della Lazio. Sorrisi e abbracci con il presidente Lotito per Changpeng Zhao, Ceo di Binance. Il magnate dei token, tra gli uomini più ricchi della terra, da ottobre ha stretto una sponsorizzazione con il club biancoceleste. Da due giorni è a Roma, oggi ha fatto visita per la prima volta nel centro sportivo di Formello. Incontro con Lotito, poi con Immobile, Leiva e tutti gli altri giocatori. Scatto speciale pure con l’aquila Olympia, padrona di casa. Visita al training center per ammirare il fiore all'occhiello della società: palestra, campi, sale. Tutto in bella mostra per CZ, che dai sorrisi è apparso entusiasta di respirare l'aria di Formello. In chiusura Pedro gli regala anche il pallone della Serie A. Scatti e storie Instagram per immortalare il momento, poi chissà, ci sarà il momento per una chiacchierata con Lotito e parlare di affari.