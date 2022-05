Lazio, provino Immobile: a lavoro per la Juve

FORMELLO - Un provino oggi in campo, forse decisivo. Ciro Immobile ci prova, vuole testare la caviglia in vista della sfida contro la Juve di lunedì sera allo Stadium. In palio ci sono punti pesanti per l’Europa, il bomber vuole esserci per non lasciare Sarri e i suoi da soli in un match forse decisivo per il quinto posto. Servirà l’ennesimo gesto di generosità.