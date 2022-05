Lazio, Immobile in dubbio: Sarri pensa a Cabral

ROMA - Immobile non ancora al meglio, la caviglia è dolorante. Dal centro sportivo della Lazio filtra pessimismo in vista della partita contro la Juve di lunedì sera. Maurizio Sarri pensa alla soluzione in caso del forfait del bomber allo Stadium ed è pronto a rilanciare Jovane Cabral, oggetto misterioso fin qui. Il capoverdiano è arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona. Appena 8 minuti a Oporto contro il Porto, compreso recupero. A Udine altri 66, tre giorni dopo, per sostituire Pedro, finito ko in avvio di partita. Da quel giorno mai più visto.