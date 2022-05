Lazio, Felipe Anderson: "Felice della mia stagione. Noi squadra forte"

ROMA - "Sono molto felice di questa stagione. So che potevo fare ancora meglio, ma sono fiducioso per il futuro che saremo in grado di dimostrare tutto quello che si aspettano e che io mi aspetto da me”. Felipe Anderson, dopo il 2-2 contro la Juve e la qualificazione in Europa League, fa il bilancio della sua annatta e non solo. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha ammesso: "Quando indossi la maglia della Lazio ogni partita devi dare tutto, devi provare a vincere soprattutto con questa mentalità che stiamo avendo in campo. Possiamo anche perdere, però entriamo in campo con la consapevolezza che dobbiamo giocare la partita per comandare e vincere. Ora in casa davanti ai nostri tifosi non sarà diverso, dobbiamo dare tutto fino all’ultimo minuto".