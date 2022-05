Lazio, il ricordo della Coppe delle Coppe: il trofeo indimenticabile

ROMA - “La Coppa delle Coppe per sempre nostra”. La Lazio ricorda con un video sui social il trionfo datato 19 maggio del 1999. Una data indimenticabile con i biancocelesti che vincono nell’ultima edizione del torneo contro il Maiorca di Cuper a Villa Park di Birmingham. Sono passati 23 anni, ma quel momento non si cancella mai nella mente dei tanti tifosi che sui social celebrano quella vittoria. Vieri subito in gol, pareggia di Dani. All’81’ poi rete decisiva di Pavel Nedved con un bolide che regala il successo ai ragazzi di Eriksson. Primo trofeo europeo per la società biancoceleste, in quegli anni invincibile davvero. Una grande notte biancoceleste che anno dopo anno viene ricordato con un pizzico di nostalgia e emozione.