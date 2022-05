Lazio, Immobile ko: sarà out anche per Italia-Argentina

ROMA - Ciro Immobile sorride, diventerà papà per la quarta volta. Una splendida notizia che cancella l’amarezza di non essere in campo per l’ultima partita della stagione all’Olimpico. Niente Lazio-Verona, la caviglia fa ancora male. Annata chiusa in anticipo con molta probabilità da capocannoniere della Serie A. Per la quarta volta festeggia il titolo di bomber del campionato, il suo nome è leggenda.