Immobile e l’anniversario con Jessica: messaggio sui social pieno d’amore

ROMA - Bomber letale e uomo romantico. Ciro Immobile descritto in due parole tra campo e famiglia. Messaggio d’amore per Jessica nel giorno del loro ottavo anniversario di matrimonio. Su Instagram il post: “Non ci sono parole esatte per poter ricostruire i momenti che ho trascorso insieme a te perché tutto quello che direi sarebbe davvero troppo poco. Averti accanto è la mia fortuna più grande, insieme abbiamo costruito tutto quello che sognavamo. Mi hai aiutato a realizzare i miei sogni e spero di aver fatto lo stesso con te. Ti amo grazie per quello che sei. Sei speciale buon anniversari”.