Lazio, il programma del ritiro di Auronzo: due amichevoli confermate

ROMA - La Lazio sta in queste ore definendo il ritiro di Auronzo. Insieme alla Media Sport Event stilato il calendario della preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo in programma dal 6 al 22 luglio. Sarà la quindicesima volta che i biancocelesti andranno nel Cadore, un rapporto sempre più forte che proseguirà almeno sino all’estate del 2023. Ecco le prime amichevoli che la squadra di Sarri affronterà: la prima uscita sarà il 10 luglio con una rappresentativa dilettantistica locale. Il 14 secondo test con una squadra di Eccellenza o Serie D da definire. I match amichevoli più importanti saranno alla fine: domenica 17 allo stadio Zandegiacomo la Lazio affronterà la Triestina, che milita in Lega Pro. Giovedì 21 l’ultima amichevole con il Venezia, appena retrocesso in Serie B.