Futuro Lazio: Lotito, Sarri e la verità sulle clausole del rinnovo

ROMA - «Il contratto è già rinnovato», parola di Lotito, con tutti i crismi. E’ stato il presidente in persona, in una intervista a Sky, a confermare l’accelerazione della trattativa per il rinnovo di Sarri. Anzi, a certificarne la chiusura. Si attende solo il comunicato ufficiale, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mancano solo le firme, gli accordi (scadenza 2025, ingaggio da 3,5 milioni più bonus e mercato concordato) sono stati trovati. Mancava solo l’intesa su eventuali clausole di uscita, a favore di entrambi. Ci sono state varie riflessioni, non sono state inserite. L’accordo è blindatissimo, senza scappatoie, si esaurirà (salvo divorzi) fra tre anni.Nel contratto in essere è prevista una clausola, scade il 30 maggio, può essere utilizzata solo dal tecnico per liberarsi all’estero. Non è sua intenzione. Il nuovo contratto era stato inviato ai legali di Mau, dopo un’attenta lettura si è dato il via per procedere abolendo ogni opzione. Lotito e Sarri si sono scambiati gli ok, il patto va soltanto siglato. Presidente e allenatore, nel giro di un mese e poco più, in vari incontri, hanno trovato intese sui temi più caldi. Mau ha ottenuto le garanzie di mercato richieste, era il punto su cui ha battuto di più.