Lazio, Milinkovic promesso sposo: il futuro è d'oro

ROMA - È promesso sposo. Non della Juve . Non dello United o del PSG, almeno per ora. Tempo di decisioni cruciali per Milinkovic . Un post cifrato, ma non troppo, ha svelato il desiderio di sposare la fidanzata Natalija. E’ promesso sposo di lei. Non c’è la data, è in fase di valutazione. E’ certo che nel prossimo futuro il Sergente convolerà a nozze. Decisioni di vita, decisioni di carriera. E’ reduce dalla miglior stagione e, arrivato a 27 anni, è atteso da scelte profonde. Il suo manager Kezman è in contatto con vari club all’estero, restano in pole United e PSG per averlo. Kezman cerca la soluzione adatta a tutti, a Sergej e alla Lazio.

Il giocatore

Il Sergente si gode il relax e aspetta notizie: «È stato un anno incredibile! Volevo superare i miei limiti, volevo andare oltre, sono fatto così. Mentre in tanti parlano io preferisco i fatti. Grazie a miei compagni e a nostri tifosi per essere sempre energia pura. Io sono il Sergente, il mio dovere è dare tutto ed è quello che ho fatto e continuerò sempre a fare», è stato il post di saluto apparso su Instagram dopo il match col Verona. A fine partita aveva ringraziato Sarri: «Sono migliorato molto con il nuovo mister. Penso sia la migliore stagione, ho fatto 11 gol e 11 assist». E aveva offerto un consiglio al club: «Cosa serve a questa Lazio? Un po’ di giocatori per provare ad arrivare in Champions».

La società. Lotito è tornato a parlare del Sergente ad inizio settimana: «Sergej è l’oggetto del desiderio di tutti. Non ha un prezzo di mercato perché i prezzi li fa chi mette gli oggetti in vendita. Io non l’ho messo in vendita: nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta che lo soddisfi da un punto di vista professionale, quindi parliamo delle prime cinque squadre al mondo, e da un punto di vista economico, e qualora quest'offerta dovesse soddisfare le esigenze della Lazio, non mi metterei a fare le crociate contro Milinkovic perché non lo meriterebbe». Le crociate no, ma è immaginabile che nasceranno confronti. Nessuna partenza è mai stata liscia. Lotito non fa il prezzo, pubblicamente. Ha sempre valutato Sergej 100 milioni, sa quanto sia difficile (impossibile?) vendere a certe cifre. Lo staff di Sergej è convinto che la valutazione non possa superare i 65-70 milioni, viene portato ad esempio il prezzo di Vlahovic (pagato poco più di 70 milioni dalla Juve). Ci saranno nuovi confronti nelle prossime settimane, appena sarà pronta un’offerta ufficiale verrà presentata alla Lazio. Lotito ha parlato pubblicamente e ad alcuni tifosi, nella sera di Lazio-Verona, ha garantito di non aver messo in vendita Sergej. Non si addossa la colpa, spetta al giocatore dichiarare la sua voglia di cambiamento. Milinkovic, dopo 7 anni, ha espresso il desiderio di provare una nuova avventura, punta ai top club. La Juve si è defilata, non può spendere certe cifre e ha puntato su Pogba in scadenza. Chissà che non ci pensi il nuovo Milan. United e PSG continuano ad essere in pole. Sergej è in scadenza nel 2024, non firmerebbe rinnovi. E’ interesse anche della Lazio, a malincuore, venderlo al prezzo migliore. Tra un anno non potrebbe farlo.