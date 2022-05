Lazio, situazione abbonamenti: Lotito studia il piano

ROMA - La Lazio pronta ad affrontare il piano abbonamenti. Nella passata stagione i tifosi biancocelesti non hanno potuto sottoscrivere la tessera per le 19 gare casalinghe per via della pandemia. Per la prossima annata invece, tutto tornerà alla normalità. La direzione marketing incontrerà il presidente Claudio Lotito la prossima settimana. Sarà un appuntamento per fare il punto della situazione, stabilire i prezzi per ogni settore dell’Olimpico e studiare una data di apertura della vendita. Tanti tifosi sperano di ricevere agevolazioni dopo l’exploit dell’ultima giornata di campionato contro il Verona. All’ultima giornata, per la festa all’Olimpico, erano stati staccati 55mila biglietti.