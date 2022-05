Lazio, la carica di Immobile: già si allena a casa

ROMA - Grinta e voglia, Ciro Immobile non si ferma mai. Vacanze sì, ma anche allenamenti. Ciro ha chiuso in anticipo la stagione per il problema alla caviglia, non ci sarà nemmeno con la Nazionale. Vuole farsi trovare pronto per il ritiro di Auronzo di Cadore (partenza 6 luglio). In attesa di risolvere il problema che lo ha tenuto fuori per le ultime due partite di campionato, si allena forte a casa con il suo personal trainer: “Iniziamo in vista di una nuova stagione”. Ciro suda tra piegamenti e altri esercizi improntati sulla forza. Il tutto sotto gli occhi della moglie Jessica che lo riprende e apprezza le fatiche del marito. Il bomber non vede l’ora di ricominciare. Passano gli anni, ma lui non è mai sazio di altri grandi traguardi. La Lazio lo aspetta, i tifosi pure, pronti ad invadere in massa il ritiro di Auronzo.