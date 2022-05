Lazio, il saluto di Leiva: "Qui è casa mia. Inzaghi un amico, Sarri il top"

ROMA - "La parola che mi viene in mente quando penso alla Lazio è rinascita. Sono stati 5 anni bellissimi, abbiamo vinto tre trofei, la mia prima stagione è stata meravigliosa. Solo cose buone, la gente mi ha trattato subito bene, è stato molto bello". Lucas Leiva usa parole d'amore per la sua Lazio. Ai microfoni di Radiosei commenta le sue cinque stagioni in biancoceleste: "Il Liverpool è stata la squadra che mi ha portato in Europa, mi ha permesso di realizzare un sogno. Sono stato lì dai 20 ai 30 anni. Ho giocato in tre club nella mia carriera e sono felice del legame che ho creato. Spero sarà così anche nella mia prossima squadra".