Lazio, Luis Alberto e le vacanze a Siviglia tra baci e… Nadal

SIVIGLIA - Luis Alberto si gode le vacanze nella sua Siviglia. È volato subito in Spagna con la famiglia da parenti e amici, più di un mese di vacanze in attesa di ripartire ad inizio luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore. Cene con la moglie Patricia e i bambini: chissà se a tavola, tra loro, parlano anche di futuro. La sua presenza in Andalusia ha scatenato i tifosi del Siviglia che lo rivorrebbero in squadra. Il rapporto con la Lazio è stato ricco di alti e bassi, soprattutto nell’ultima stagione. Potrebbe essere anche sacrificato con un’offerta giusta. Lotito pronto ad ascoltare proposte. Luis intanto si riposa e fa il tipo per Rafa Nadal al Roland Garros. “Per mangiarti tutti”, ha scritto il dieci biancoceleste su Instagram dopo la vittoria del tennista spagnolo su Djokovic.